Российские силовики раскрыли, что случилось с армией Украины

«Украинские военные уже давно не верят в победу. В сети все больше распространяется видеороликов, где украинские командиры признаются, что им не победить в этом конфликте, а российская армия продолжает наступать, в то время как у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие», — заявил представитель силовых структур в беседе с ТАСС.