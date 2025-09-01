Кассир «Крокуса» заявила, что в день теракта нелегально продала билет боевику

Кассир «Крокус сити холла» рассказала, что в день атаки террористов один из них нелегально приобрел у нее билет на концерт группы «Пикник», расплатившись с ней наличными деньгами, после чего она проводила его до концертного зала. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.