Кассир «Крокуса» заявила, что в день теракта нелегально продала билет боевику

Кассир «Крокус сити холла» рассказала, что в день атаки террористов один из них нелегально приобрел у нее билет на концерт группы «Пикник», расплатившись с ней наличными деньгами, после чего она проводила его до концертного зала. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.
— Кассир из «Крокус сити холла», которую допросили в суде в качестве потерпевшей, рассказала, как в день теракта она с рук продала билет за наличные деньги на мероприятие одному из боевиков, которого потом сама же и проводила до концертного зала перед трагедией, — говорится в материале.
Кассир, которую допросили во время заседания, опознала в одном из террористов того, кому продала входной билет, только после задержания всех непосредственных исполнителей теракта — она увидела их лица в новостных репортажах, передает ТАСС.
Несколько посетителей концерта в «Крокус Cити Холле» рассказали в суде, что им удалось спастись, поскольку перед концертом они вышли покурить, взять воду или подышать свежим воздухом. Один из посетителей заявил, что во время перекура мимо него террористы начали заходить в концертный зал, и он не вернулся в помещение.