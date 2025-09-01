Раненного в Курской области оператора ВГТРК доставили в Москву

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, которого ранили в приграничье Курской области, транспортировали с помощью вертолета в Москву для лечения в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
— Наш Сергей Солдатов, телеоператор ВГТРК, который получил ранение в Курском приграничье, доставлен вертолетом в Москву. Будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского, — заявил журналист.
Поддубный добавил, что после операций Солдатову многому придется учиться заново, об этом он написал в своем Telegram-канале.
28 августа врио губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине, после чего ему оказали первую помощь и доставили в Курскую областную больницу. Кроме того, в другом населенном пункте в результате атаки украинского беспилотника был ранен 26-летний полицейский.
Позднее корреспондент телеканала «Россия 24» Станислав Бернвальд рассказал, что состояние Сергея Солдатова было тяжелым, но до начала операции он находился в сознании. Журналист подчеркнул, что оператор потерял минимальное количество крови.