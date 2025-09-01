Раненного в Курской области оператора ВГТРК доставили в Москву

28 августа врио губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине, после чего ему оказали первую помощь и доставили в Курскую областную больницу. Кроме того, в другом населенном пункте в результате атаки украинского беспилотника был ранен 26-летний полицейский.