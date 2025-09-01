Ричмонд
А когда мы поедем в Египет? Балерины вывели мошенницу-туроператора на чистую воду

Ростовские балерины стали жертвами мошеннической схемы турагента, оставившей их без запланированной поездки в Египет и денежных средств. Об этом сообщает Don Mash со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Life.ru

Девушки записали разборки с турагентом по телефону. Видео © Telegram / Don Mash.

Две артистки музыкального театра с подругами оплатили путёвки через агента, однако в аэропорту Минеральных Вод обнаружили отсутствие билетов и бронирования. После публикации историй в социальных сетях полиция идентифицировала подозреваемую — Анастасию Калмыкову, работавшую в Ростове и соседних районах.

По данным следствия, общий ущерб от действий мошенницы превысил 3 миллиона рублей, при этом количество пострадавших может увеличиться. Калмыкова использовала стандартную схему: получала предоплату от клиентов, после чего прекращала общение и скрывалась. В настоящее время фигурантка находится под домашним арестом, по факту её деятельности возбуждено 11 уголовных дел.

Ранее Life.ru рассказывал, что кубанские силовики активно разыскивают Ольгу Ахромкину, которую подозревают в серии афер. Ущерб от её действий оценивают в миллионы рублей, а количество эпизодов, похоже, идёт на десятки. Для обмана людей новая «Сонька Золотая Ручка» использовала нейросети.