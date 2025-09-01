А когда мы поедем в Египет? Балерины вывели мошенницу-туроператора на чистую воду

По данным следствия, общий ущерб от действий мошенницы превысил 3 миллиона рублей, при этом количество пострадавших может увеличиться. Калмыкова использовала стандартную схему: получала предоплату от клиентов, после чего прекращала общение и скрывалась. В настоящее время фигурантка находится под домашним арестом, по факту её деятельности возбуждено 11 уголовных дел.