Кассирша из Крокуса рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу

Кассирша «Крокус Сити Холла» на судебном заседании подтвердила, что лично продала билет одному из террористов непосредственно в день совершения нападения. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.

Источник: Life.ru

«В суде она (кассир. — Прим.Life.ru) рассказала, что продала билет с рук в день теракта одному из террористов, потом проводила его до концертного зала», — сказал собеседник агентства.

Теракт 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» унёс жизни 149 человек, 609 получили ранения, а материальный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. Нападавшие стреляли по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Следствие установило связь преступления с украинской госструктурой. Расследование завершено 23 июня 2025 года. С 4 августа в Мосгорсуде начался закрытый процесс. Потерпевшие и свидетели рассказали о чудесном спасении.