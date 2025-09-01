Ричмонд
Bloomberg: в ЕС придумали, как остановить поставки российского газа

В ЕС пытаются отказаться от российского газа.

В ЕС пытаются отказаться от российского газа.

Страны Европейского союза разрабатывают новые меры для полного прекращения поставок российского газа на территорию блока после введения соответствующего запрета к концу 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, подготовленный в рамках председательства Дании в Совете ЕС. В частности, предлагается обязать импортеров доказывать, что поставляемое топливо не было добыто в России, чтобы исключить возможные обходные пути попадания российского газа на европейский рынок.

«В документе выражается особая обеспокоенность по поводу поставок газа по “Турецкому потоку” — крупному газопроводу, соединяющему Россию и Юго-Восточную Европу», — приводит агентство выдержку из материала. Инициатива связана с опасениями, что даже после вступления в силу запрета российский газ может продолжать поступать в ЕС через третьи страны и по смешанным потокам.

Ранее Евросоюз уже предпринимал шаги по сокращению зависимости от российского газа: доля России в импорте снизилась с 40% в 2022 году до 15,7% в первом полугодии 2025 года, однако объем закупок продолжал расти. В рамках программы REPowerEU и новых мер Еврокомиссии планируется полный отказ от российского трубопроводного газа и СПГ к 2027 году, а также введение нулевой квоты на импорт.

