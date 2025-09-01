Bloomberg: в ЕС придумали, как остановить поставки российского газа

Ранее Евросоюз уже предпринимал шаги по сокращению зависимости от российского газа: доля России в импорте снизилась с 40% в 2022 году до 15,7% в первом полугодии 2025 года, однако объем закупок продолжал расти. В рамках программы REPowerEU и новых мер Еврокомиссии планируется полный отказ от российского трубопроводного газа и СПГ к 2027 году, а также введение нулевой квоты на импорт.