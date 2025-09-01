Экс-премьера Чехии Бабиша ударили костылем по голове на митинге

На бывшего чешского премьер-министра Андрея Бабиша было совершено нападение на предвыборном митинге в поселке Добра во Фридецко-Мистецком районе республики, передает местное агентство ČTK.
«Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью», — приводит ČTK слова пресс-секретаря оппозиционного политического движения ANO Мартина Водички.
По данным правоохранителей, нападавший несколько раз ударил политика костылем по голове. Полиция арестовала нападавшего на месте.
Ранее сообщалось, что экс-министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подвергся нападению в городе Седлец, расположенном в Велькопольском воеводстве на западе страны.