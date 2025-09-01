Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьера Чехии Бабиша ударили костылем по голове на митинге

Полиция арестовала нападавшего на месте.

Источник: Аргументы и факты

На бывшего чешского премьер-министра Андрея Бабиша было совершено нападение на предвыборном митинге в поселке Добра во Фридецко-Мистецком районе республики, передает местное агентство ČTK.

«Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью», — приводит ČTK слова пресс-секретаря оппозиционного политического движения ANO Мартина Водички.

По данным правоохранителей, нападавший несколько раз ударил политика костылем по голове. Полиция арестовала нападавшего на месте.

Ранее сообщалось, что экс-министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подвергся нападению в городе Седлец, расположенном в Велькопольском воеводстве на западе страны.