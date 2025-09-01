Одного из напавших на полицейского в Подмосковье задержали

В подмосковном городе Щелково следователям удалось задержать одного из мужчин, подозреваемых в избиении полицейского и хулиганстве. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
— Задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хулиганстве (ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ), — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Сейчас следователи допрашивают задержанного. Остальных участников драки ищут.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Несколько мужчин напали на полицейского около щелковского торгового центра «Глобус». Полицейский заметил, как несколько мужчин громко ругаются с охранниками ТЦ, после чего подошел к ним и, показав удостоверение, попросил успокоиться. В ответ один из злоумышленников ударил правоохранителя по лицу. Трое мужчин набросились на полицейского и начали избивать. В итоге правоохранителю пришлось отстреливаться с помощью травматического оружия.