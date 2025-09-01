Одного из напавших на полицейского в Подмосковье задержали

О произошедшем стало известно вечером того же дня. Несколько мужчин напали на полицейского около щелковского торгового центра «Глобус». Полицейский заметил, как несколько мужчин громко ругаются с охранниками ТЦ, после чего подошел к ним и, показав удостоверение, попросил успокоиться. В ответ один из злоумышленников ударил правоохранителя по лицу. Трое мужчин набросились на полицейского и начали избивать. В итоге правоохранителю пришлось отстреливаться с помощью травматического оружия.