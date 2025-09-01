Путин о принципах ООН, Украине и росте интереса к ШОС: ключевые заявления президента России с саммита в Китае

Путин участвовал в саммите ШОС в Китае.
Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативам председателя КНР Си Цзиньпина, направленным на реформирование системы глобального управления. Глава РФ в ходе саммита ШОС также заявил о заинтересованности Москвы в детальном обсуждении китайских предложений. Путин подчеркнул, что российская сторона внимательно относится ко всем инициативам Пекина в этой сфере.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь. В работе форума принимают участие главы всех 10 государств-членов ШОС, а также руководители стран, имеющих статус наблюдателей и партнеров по диалогу. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Главные заявления российского президента, которые он сделал на саммите — в материале URA.RU.
Стремление к сотрудничеству с ШОС.
Владимир Путин заявил, что наблюдается устойчивое увеличение числа государств, заинтересованных во взаимодействии с ШОС. По словам президента РФ, внимание и неподдельный интерес мирового сообщества к деятельности этой структуры продолжают расти. Как отметил глава государства, все больше стран стремятся к открытому и равноправному диалогу с организацией.
О переговорах на Аляске.
Президент России затронул тему конфликта на Украине, подчеркнув, что в ходе переговоров с главой США Дональдом Трампом, состоявшихся на Аляске, сторонам удалось достичь определенных договоренностей по вопросам мирного разрешения ситуации. Путин выразил уверенность, что устойчивый мир возможен лишь при условии устранения коренных причин противостояния.
Причина конфликта на Украине.
Президент указал, что боевые столкновения в зоне проведения специальной военной операции начались не по вине России. По словам Путина, кризис зародился еще в период государственного переворота на территории бывшей советской республики. В числе ключевых факторов, приведших к эскалации конфликта, глава государства выделил стремление западных стран интегрировать Украину в НАТО. Путин также подчеркнул, что ни одно государство не вправе укреплять собственную безопасность в ущерб безопасности других.
Незыблемость принципов ООН.
Владимир Путин заявил о неизменности основных принципов ООН, сформулированных после окончания Второй мировой войны. Глава государства отметил, что такие основы, как верховенство международного права, право народов на самоопределение, суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела, сохраняют свою актуальность и не подлежат пересмотру. Кроме того, президент напомнил о 80-летии со дня основания ООН, подчеркнув, что организация была создана с целью обеспечения устойчивого мирового порядка и стабильности.
Интерес к «Интервидению» со стороны ШОС.
Президент России также заявил, что ряд государств, представленных на саммите ШОС, выразили интерес к участию в песенном конкурсе «Интервидение». По словам Путина, проведение конкурса запланировано на 20 сентября, и представители нескольких делегаций уже выразили готовность приехать и принять в нем участие. Президент подчеркнул, что основная цель мероприятия — поддержка универсальных гуманитарных и культурных ценностей. Путин также отметил, что в последнее время эти ценности отошли на второй план в связи с текущей международной повесткой.
Встречи Путина с мировыми лидерами.
Вопросы Ближнего Востока, Северной Африки и Закавказья.
На полях саммита Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи стороны обсудили важнейшие вопросы региональной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Закавказье. Глава РФ подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Турцией по этим направлениям выстроено эффективно, носит практический и конструктивный характер, а также основано на взаимном доверии. Глава российского государства охарактеризовал Анкару как надежного, проверенного временем партнера Москвы. Кроме того, президент России отметил существенный вклад Турции в урегулирование украинского кризиса.
Приглашение в Непал.
Российский лидер также провел переговоры с премьер-министром Непала Шармой Оли, в ходе которых получил официальное приглашение посетить эту страну. В ответ российский президент отметил, что рассмотрит возможность визита в Непал. Путин также выразил готовность принять непальского премьер-министра с визитом в России.
Сотрудничество с Дели на принципах особого партнерства.
Путин заявил, что российско-индийское взаимодействие динамично развивается на основе принципов особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин напомнил, что 21 декабря исполняется 15 лет с момента подписания совместного заявления, зафиксировавшего вывод двусторонних отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. По словам президента, взаимодействие между двумя странами носит многоуровневый характер и устойчиво развивается по различным направлениям.
Глава российского государства подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительную динамику, а туристические обмены между Россией и Индией продолжают расширяться. Путин также отметил, что Москва и Нью-Дели координируют свои позиции на международных площадках, таких как ООН, БРИКС, «Группа двадцати» и, безусловно, ШОС. Президент указал на важность обсуждения ключевых задач дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Рост товарооборота РФ и Таджикистана.
Кроме того, президент России провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что объемы взаимной торговли между двумя странами продолжают увеличиваться. По словам Путина, обе стороны активно взаимодействуют в инвестиционной сфере, при этом основное внимание уделяется ключевым направлениям развития. Путин также отметил, что поддерживает регулярный диалог с Эмомали Рахмоном и охарактеризовал двустороннее сотрудничество как широкое и многоплановое..
Динамику развития экономических отношений РФ и Вьетнама.
Владимир Путин заявил о положительной тенденции в развитии экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Российский лидер отметил, что экономические отношения между двумя странами демонстрируют активный рост. Он также подчеркнул, что все задачи, определенные государствами, включая договоренности, достигнутые в ходе его официального визита во Вьетнам, последовательно реализуются.
Связи РФ и Ирана носят особый характер.
Российско-иранское сотрудничество отличается особым характером: государства регулярно взаимодействуют по широкому кругу международных вопросов, включая обсуждение иранской ядерной программы. Об этом заявил Путин на встрече с главой Ирана Масудом Пезешкианом.
Президент РФ отметил положительную динамику взаимной торговли. По его данным, в 2024 году товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 13%, а в первом полугодии текущего года рост составил еще 11,4%. Путин выразил уверенность, что значительный вклад в развитие двусторонних экономических связей внесет вступившее в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
Особое внимание, по словам Путина, Москва уделяет расширению гуманитарных контактов. Президент подчеркнул, что за последние пять лет количество иранских студентов в российских вузах утроилось и достигло 9,1 тысячи человек.
Кроме того, Путин отметил увеличение числа туристических поездок между РФ и Ираном. В 2024 году количество таких поездок выросло на 13%.