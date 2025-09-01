Путин о принципах ООН, Украине и росте интереса к ШОС: ключевые заявления президента России с саммита в Китае

Президент России также заявил, что ряд государств, представленных на саммите ШОС, выразили интерес к участию в песенном конкурсе «Интервидение». По словам Путина, проведение конкурса запланировано на 20 сентября, и представители нескольких делегаций уже выразили готовность приехать и принять в нем участие. Президент подчеркнул, что основная цель мероприятия — поддержка универсальных гуманитарных и культурных ценностей. Путин также отметил, что в последнее время эти ценности отошли на второй план в связи с текущей международной повесткой.