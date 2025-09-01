В Германии араб толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины

16-летняя Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала поезд. В этот момент 31-летний арабский мигрант Мухаммад А. толкнул её под состав, который ехал со скоростью 100 км/ч. Лиана разговаривала по телефону с дедушкой, который, услышав крики, немедленно сообщил о случившемся родителям. Когда они, спасатели и полиция прибыли на место, Лиана уже не дышала.
Сначала полиция квалифицировала событие как несчастный случай. Однако после проведения ДНК-экспертизы выявили следы преступника на теле девушки. В результате мигранта арестовали.
Ранее Life.ru рассказывал, как 17-летний ливиец изнасиловал 32-летнюю украинку у Эйфелевой башни в Париже. Насильник и женщина были пьяны, когда нападавший силой утащил женщину в кусты.