В Германии араб толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины

Араб в Германии толкнул под поезд 16-летнюю беженку из Украины. Трагедия произошла 11 августа во Фридланде, Нижняя Саксония, сообщает издание Bild.

Источник: Life.ru

16-летняя Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала поезд. В этот момент 31-летний арабский мигрант Мухаммад А. толкнул её под состав, который ехал со скоростью 100 км/ч. Лиана разговаривала по телефону с дедушкой, который, услышав крики, немедленно сообщил о случившемся родителям. Когда они, спасатели и полиция прибыли на место, Лиана уже не дышала.

Сначала полиция квалифицировала событие как несчастный случай. Однако после проведения ДНК-экспертизы выявили следы преступника на теле девушки. В результате мигранта арестовали.

Ранее Life.ru рассказывал, как 17-летний ливиец изнасиловал 32-летнюю украинку у Эйфелевой башни в Париже. Насильник и женщина были пьяны, когда нападавший силой утащил женщину в кусты.