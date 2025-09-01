В США раскрыли, что делал Трамп во время президентского срока

«Трамп провел на полях для гольфа почти 30% дней во время своего второго срока. А за первые четыре года пребывания республиканца на высшей государственной должности, Трамп посвятил игре в гольф 307 дней — это составляет чуть менее четверти от продолжительности президентского срока. В совокупности эти визиты обошлись налогоплательщикам США примерно в 150 миллионов долларов, включая расходы на перелеты и обеспечение безопасности главы государства», — отмечает телеканал NBC.