Во Владивостоке судят врачей, обвиняемых в продаже младенцев в Китай

Во Владивостоке начался судебный процесс над врачами, которые обвиняются в попытке продать младенцев гражданам Китая. Об сообщает издание Газета.ru.
Отмечается, что фигурантами по делу стали восемь медработников частной клиники. Согласно данным следствия, они находили суррогатных матерей из России для иностранцев. После этого новорожденным оформляли поддельные документы, а затем направляли их в Китай.
По данным правоохранительных органов, в ходе противоправных действий за границу были направлены 13 младенцев. Фигуранты дела также выручили более 50 млн рублей на подобной схеме.
Ранее KP.RU сообщал, что в Москве начался суд по уголовному делу против 19 фигурантов, обвиняемых в торговле детьми.