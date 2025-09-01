Кассир «Крокуса» в день теракта с рук продала билет одному из боевиков

По данным ТАСС, речь идет о перекупщице Изольде Кукушкиной, известной в среде футбольных болельщиков. Во время предварительного следствия она рассказала, что сначала встретилась с покупателем в кафе «Шоколадница», а затем предложила билет в VIP-партер на второй ряд за 7 тыс. руб. Мужчина расплатился наличными, отказавшись от перевода через приложение.
После того как женщина увидела в интернете кадры задержания боевиков в Брянской области, она узнала в одном из них своего клиента и сообщила об этом следствию. В суде она подтвердила свои показания.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года во время подготовки к концерту группы «Пикник». Вооруженные боевики открыли стрельбу и подожгли здание, в результате чего погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 пострадали. Материальный ущерб оценили в 6 млрд руб.
Как утверждает следствие, нападение организовали боевики запрещенной в России группировки «Вилаят Хорасан» по заказу Украины с целью дестабилизировать ситуацию в стране. После атаки на «Крокус Сити Холл» террористы пытались скрыться, но их задержали в Брянской области.
Дело о теракте в концертном зале поступило во 2-й Западный окружной военный суд 8 июля. По просьбе прокурора судебный процесс проходит в закрытом режиме.
На скамье подсудимых 19 человек, включая четверых непосредственных исполнителей нападения в «Крокус Сити Холле» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Муродали Рачабализоду. Остальные фигуранты обвиняются в пособничестве террористам.
Ответчиками по гражданским искам признаны почти все подсудимые.