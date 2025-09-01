Кассир «Крокуса» в день теракта с рук продала билет одному из боевиков

По данным ТАСС, речь идет о перекупщице Изольде Кукушкиной, известной в среде футбольных болельщиков. Во время предварительного следствия она рассказала, что сначала встретилась с покупателем в кафе «Шоколадница», а затем предложила билет в VIP-партер на второй ряд за 7 тыс. руб. Мужчина расплатился наличными, отказавшись от перевода через приложение.