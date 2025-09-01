Российские регионы атаковали БПЛА Украины, есть пострадавшие: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
Регионы России атаковали украинские дроны. Опасность объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о двух раненых жителях под Белгородом.
01:36 В Суджанском районе Курской области объявлена ракетная опасность, пишет МЧС по Курской области в своем telegram-канале.
00:32 В Воронежской области отменен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении РСЧС.
00:28 На всей территории Белгородской области отменен режим опасности из-за БПЛА, сообщает оперативный штаб региона.
00:16 Губернатор Гусев призвал жителей Воронежской области сохранять спокойствие, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Силы ПВО наготове, уточнил политик. По возможности не стоит выходить на улицу и важно держаться подальше от оконных проемов.
00:15 Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщили в местном оперштабе.
00:14 В Грайворонском округе в городе Грайворон вследствие атаки беспилотника ранена 18-летняя девушка. Она обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ, заявил Гладков.
00:14 В Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ранена женщина, сообщил Гладков. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали баротравму. Госпитализация не потребовалась. На месте атаки также повреждены фасад объекта торговли и два автомобиля.