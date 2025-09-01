Национальные флаги вывешивают даже на самых маленьких забегаловках.
Жители Пекина начали массово украшать город национальными флагами в преддверии празднования 80-й годовщины победы над японскими войсками во Второй мировой войне. Об этом сообщила корреспондентка URA.RU Екатерина Лазарева.
«В Пекине жители готовятся к празднованию дня победы над японцами. Даже на самых маленьких забегаловках вывешивают национальные флаги», — рассказала корреспондентка агентства.
Празднование годовщины Победы запланировано на 3 сентября. В этот день в Пекине состоится торжественный парад, на котором будет присутствовать президент России Владимир Путин.
