В центре Москвы мотоциклист въехал в бордюрный камень и погиб

Ранее в Уфе школьник на питбайке выехал на главную улицу и столкнулся с внедорожником. Предварительно, подросток нарушил ПДД, не уступив дорогу. Водитель не успел затормозить, и мальчик погиб на месте. В Сети появилось видео, где отец 12-летнего питбайкера рыдает над его телом. Оказалось, что 30-летняя женщина сбила подростка, превысив скорость в 2,5 раза (более 100 км/ч при лимите 40 км/ч). Она не вышла к ребёнку после наезда. Тормозной путь ееё машины составил 37 метров.