СК возбудил дело против украинского солдата, вторгшегося в Курскую область

Ранее Следственный комитет России уже возбуждал уголовные дела против украинских военнослужащих за аналогичные действия в Курской области. В частности, в мае 2025 года был задержан и привлечен к ответственности младший сержант 103-й бригады ВСУ Сергей Пронин, который также подозревается в совершении террористического акта и стрельбе по гражданской инфраструктуре в регионе.