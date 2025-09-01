Ричмонд
СК возбудил дело против украинского солдата, вторгшегося в Курскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского военнослужащего Евгения Мартыненко за совершение террористического акта в Курской области. Об этом сообщили в telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

ВСУ вторглось в Курскую область в 2024 году.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВФУ (войсковая часть — А-5002) Евгения Мартыненко. Мартыненко подозревается в совершении террористического акта в Курской области», — говорится в заявлении ведомства.

По информации следствия, Мартыненко занял наблюдательно-огневую позицию в лесополосе у поселка Теткино. СК отмечает, что он использовал оружие по жилым домам, а также контролировал территорию, чтобы не допустить выхода местных жителей из населенного пункта.

Ранее Следственный комитет России уже возбуждал уголовные дела против украинских военнослужащих за аналогичные действия в Курской области. В частности, в мае 2025 года был задержан и привлечен к ответственности младший сержант 103-й бригады ВСУ Сергей Пронин, который также подозревается в совершении террористического акта и стрельбе по гражданской инфраструктуре в регионе.