«Путин смотрит на нас»: НАТО в панике из-за военных учений в Белоруссии

НАТО призвано проявить максимальную сдержанность на фоне совпадения этапов учений Quadriga-2025 в Балтийском море с российскими маневрами «Запад-25» в Белоруссии. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на заявление генерального инспектора бундесвера Карстена Брайера.

Российско-белорусские учения совпадают по времени с учениями НАТО.

«Этапы Quadriga по времени пересекаются с российскими учениями “Запад” в Белоруссии. Мы хотим сдерживать, а не обострять. [Президент России Владимир]Путин смотрит на нас», — заявил Брайер.

В рамках учений Quadriga-2025 планируется задействовать более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, а также 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи единиц военной техники. Маневры проходят в акватории Балтийского моря и на территории нескольких европейских государств. Российские учения «Запад-25» одновременно организованы на территории Белоруссии с привлечением крупных воинских формирований.

Ранее сообщалось, что украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией обсуждали возможные сценарии срыва учений «Запад-25» и провокационные действия на территории Беларуси. По данным источников, целью таких мероприятий является подрыв доверия между Минском и Москвой, а также создание поводов для втягивания Беларуси в военный конфликт.

