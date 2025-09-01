«Путин смотрит на нас»: НАТО в панике из-за военных учений в Белоруссии

В рамках учений Quadriga-2025 планируется задействовать более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, а также 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи единиц военной техники. Маневры проходят в акватории Балтийского моря и на территории нескольких европейских государств. Российские учения «Запад-25» одновременно организованы на территории Белоруссии с привлечением крупных воинских формирований.