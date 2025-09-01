Суд продлил арест азербайджанцу за попытку хищений на 919 миллионов рублей

Из решения суда следует, что речь идет о попытке присвоения 100 процентов долей в уставном капитале общества, рыночная стоимость недвижимости которого составляет 919,4 миллиона рублей. По данным следствия, для совершения преступления злоумышленники, включая Новрузова, представили в Прикубанский районный суд Краснодара свидетельство о браке, которое было якобы заключено в Азербайджане и оказалось фальшивым, передает «Коммерсантъ».