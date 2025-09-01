Flightradar24 опроверг проблемы с GPS у самолета Урсулы фон дер Ляйен

Однако болгарские власти отрицают сообщения о кибератаке. «Нашей задачей в МВД было проверить по линии департамента по борьбе с киберпреступностью, была ли это кибератака. Мы можем с уверенностью заявить, что это не так», — написал глава МВД Даниэль Митов в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Он добавил, что другие институты страны тоже проведут проверку.