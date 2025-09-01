Flightradar24 опроверг проблемы с GPS у самолета Урсулы фон дер Ляйен

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 отреагировал на сообщения о сбое в электронной навигационной системе самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в Болгарию. Об этом говорится в публикации на странице сервиса в Х.
Эксперты провели оценку целостности навигации (NIC). Этот показатель кодирует качество и согласованность навигационных данных, полученных самолетом. Значение NIC указывает на то, насколько точно борт ориентирован в пространстве и каков радиус неопределенности.
«Сигнал транспондера, передаваемый самолетом, содержит значение NIC. Значение кодирует качество и согласованность навигационных данных, полученных самолетом. Полет с Урсулой фон дер Ляйен на борту продемонстрировал хорошее значение NIC от взлета до посадки», — говорится в сообщении.
Flightradar24 также отметил, что полет главы Еврокомиссии был дольше положенного менее чем на 10 минут, несмотря на сообщения о том, что самолет кружил над Пловдивом час, прежде чем совершить там вынужденную посадку. Так, полет должен был занять 1 час 48 минут, а по данным Flightradar, продлился 1 час 57 минут.
О том, что самолет фон дер Ляйен совершил посадку в аэропорту Пловдива из-за глушения сигнала GPS, 1 сентября сообщил Bloomberg.
Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские власти подозревают Москву в создании помех самолету главы Еврокомиссии. Собеседники издания сообщили, что накануне в аэропорту Пловдива фиксировались помехи, которые привели к отключению электронных средств навигации GPS.
Однако болгарские власти отрицают сообщения о кибератаке. «Нашей задачей в МВД было проверить по линии департамента по борьбе с киберпреступностью, была ли это кибератака. Мы можем с уверенностью заявить, что это не так», — написал глава МВД Даниэль Митов в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Он добавил, что другие институты страны тоже проведут проверку.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о создании Россией помех «неверна».
Фон дер Ляйен прилетела в Пловдив на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. В ее планах было посещение завода по производству боеприпасов. Глава Еврокомиссии совершает поездку по приграничным государствам ЕС, чтобы обсудить усилия по повышению обороноспособности объединения.