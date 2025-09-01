США на этой неделе «пристально изучат» возможные санкции против России

«Я думаю, что с президентом [Дональдом] Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — отметил Бессент. Он добавил, что обсуждается возможность усиления санкционного давления на Москву. Министр объяснил, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа ситуация на фронте, по мнению Вашингтона, стала обостряться.