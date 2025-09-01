В Британии отчитались о помощи Украине

«Кампания по оказанию военной поддержки, стартовавшая в июле, позволила поставить на Украину порядка 60 тысяч различных боеприпасов. Было поставлено почти пять миллионов патронов и 30 единиц транспортных средств и инженерной техники», — приводит РИА Новости заявление Хили.