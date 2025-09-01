Ричмонд
В Британии отчитались о помощи Украине

За последние 50 дней Лондон направил Украине около 60 тысяч снарядов и ракет. О масштабной военной помощи Киеву сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Лондон за 50 дней поставил Киеву 60 тысяч снарядов и ракет.

За последние 50 дней Лондон направил Украине около 60 тысяч снарядов и ракет. О масштабной военной помощи Киеву сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Кампания по оказанию военной поддержки, стартовавшая в июле, позволила поставить на Украину порядка 60 тысяч различных боеприпасов. Было поставлено почти пять миллионов патронов и 30 единиц транспортных средств и инженерной техники», — приводит РИА Новости заявление Хили.

Также по словам британского министра обороны, украинская сторона получила 200 комплексов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. А для нужд ВСУ было выделено 2,5 тысячи дронов.