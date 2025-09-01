Задержаны двое мужчин, напавших на полицейского в подмосковном Щелкове

Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского в подмосковном Щелкове около входа в торговый центр. Об этом сообщили в понедельник, 1 сентября, в пресс-службе ведомства.
— Экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» из торгового центра на Пролетарском проспекте. Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что двое мужчин около выхода из ТЦ напали на гражданина, который оказался сотрудником правоохранительных органов. Установив приметы нападавших, сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемых, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что ими оказались 28-летний и 29-летний уроженцы ближнего зарубежья. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Несколько мужчин напали на полицейского около щелковского торгового центра «Глобус». Полицейский заметил, как несколько мужчин громко ругаются с охранниками ТЦ и подошел к ним, показав удостоверение, попросил успокоиться.
В ответ один из злоумышленников ударил правоохранителя по лицу. Трое мужчин набросились на него и стали избивать. В итоге правоохранителю пришлось отстреливаться с помощью травматического оружия.