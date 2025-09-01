СК возбудил дело после смерти младенца в роддоме Дагестана

По информации источников РИА «Новости», погибший ребёнок родился в семье бойца ММА и блогера Рамазана Залкепова. Сам спортсмен в своих соцсетях обвинил врачей хасавюртовского роддома в произошедшем и призвал Минздрав, МВД и прокуратуру провести тщательную проверку медучреждения.