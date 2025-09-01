СК возбудил дело после смерти младенца в роддоме Дагестана

По данным СК, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
«Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по региону Александру Супруну доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.
Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося, а также проверяют действия медицинского персонала в момент трагедии.
