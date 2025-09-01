Спасатели эвакуировали 13 человек из затопленных складов в Череповце

Сотрудники спасательных служб эвакуировали 13 человек из подтопленных ливнем складов в Череповце Вологодской области, заявил в своем Telegram-канале градоначальник Роман Маслов.
«На улице Боршодской зафиксировано сильное подтопление складских территорий. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек», — говорится в его публикации.
Как отметил глава города, спасатели продолжают откачивать воду с территории подтопленных складов. Также Маслов рассказал, что некоторые владельцы помещений не намерены покидать их, так как переживают за хранящийся там товар.
Ранее стало известно, что первого сентября в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Сообщалось, что на проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной произошел сход оползня.