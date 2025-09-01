Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели эвакуировали 13 человек из затопленных складов в Череповце

Работы по откачке воды и обеспечению безопасности продолжаются.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники спасательных служб эвакуировали 13 человек из подтопленных ливнем складов в Череповце Вологодской области, заявил в своем Telegram-канале градоначальник Роман Маслов.

«На улице Боршодской зафиксировано сильное подтопление складских территорий. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек», — говорится в его публикации.

Как отметил глава города, спасатели продолжают откачивать воду с территории подтопленных складов. Также Маслов рассказал, что некоторые владельцы помещений не намерены покидать их, так как переживают за хранящийся там товар.

Ранее стало известно, что первого сентября в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Сообщалось, что на проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной произошел сход оползня.