Азаров: убийство Андрея Парубия не готовили профессионалы

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров прокомментировал гибель экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Он выразил мнение, что убийство Парубия не готовили профессионалы.
«Какой профессионал стал бы восемь раз стрелять в спину человеку, когда он упал, и тот мог спокойно подойти?», — сказал Азаров.
Комментарий прозвучал в эфире «Соловьёв Live». Кроме того, по словам Азарова, обстоятельства смерти Парубия свидетельствуют об отсутствии в деле так называемого «российского следа».
«Есть такие моменты, которые настораживают против версии, которая продвигается официально — что это российский след, что подготовлено аккуратно», — заявил он.
Парубия застрелили в субботу, 30 августа, во Львове. На Украине задержали и арестовали предполагаемого убийцу, однако его личность не раскрывалась.
Ранее сообщалось, что в СБУ признали, что не имеют доказательств причастности РФ к убийству Парубия.