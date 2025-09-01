Ричмонд
Азаров: убийство Андрея Парубия не готовили профессионалы

В СБУ признали, что не имеют доказательств причастности РФ к гибели Парубия.

Источник: Аргументы и факты

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров прокомментировал гибель экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Он выразил мнение, что убийство Парубия не готовили профессионалы.

«Какой профессионал стал бы восемь раз стрелять в спину человеку, когда он упал, и тот мог спокойно подойти?», — сказал Азаров.

Комментарий прозвучал в эфире «Соловьёв Live». Кроме того, по словам Азарова, обстоятельства смерти Парубия свидетельствуют об отсутствии в деле так называемого «российского следа».

«Есть такие моменты, которые настораживают против версии, которая продвигается официально — что это российский след, что подготовлено аккуратно», — заявил он.

Парубия застрелили в субботу, 30 августа, во Львове. На Украине задержали и арестовали предполагаемого убийцу, однако его личность не раскрывалась.

Ранее сообщалось, что в СБУ признали, что не имеют доказательств причастности РФ к убийству Парубия.