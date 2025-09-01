Самолет-разведчик НАТО обнаружен рядом с Мурманском. Скрин

Самолет-разведчик кружит над Мурманском.
Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря вблизи порта Мурманска. Об этом сообщается на портале Flightradar. Стартовую точку рейса фиксируют в международном аэропорту Кефлавик, расположенном в Исландии — государстве-члене НАТО.
«Американский Poseidon прямо сейчас кружит в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом Мурманска», — говорится в сообщении SHOT. Канал уточняет, что самолет не нарушает воздушное пространство РФ, но его активность фиксируется российскими средствами наблюдения.
Ранее разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который Великобритания приобрела у США, был зафиксирован в воздушном пространстве над западной частью Черного моря. Воздушное судно совершало маневры недалеко от побережья Румынии и в нейтральных водах Черного моря.
Самолет-разведчик кружил рядом с МурманскомФото: www.flightradar24.com/multiview/2025−09−01/18:11/20x/70.02,26.67/6.