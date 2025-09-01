Жительница Хабаровска, поверив мошенникам, лишилась сбережений и квартиры

Аферисты позвонили женщине, представившись ее бывшим руководителем и заявив о «проверке сотрудников». Они предложили ждать звонка «спецслужб», а в ходе следующего звонка представились сотрудником правоохранительных органов и предложили перевести деньги, чтобы они «не попали к мошенникам». Затем, поверив, что так она помешает мошенникам получить квартиру, она избавилась от жилья и отправила полученные деньги аферистам. Общий ущерб составил около 5 миллионов рублей.