Жительница Хабаровска, поверив мошенникам, лишилась сбережений и квартиры

Жительница Хабаровска, поверившая мошенникам, перевела им свои сбережения и средства, полученные за квартиру, рассказали в региональном управлении МВД РФ.

Аферисты позвонили женщине, представившись ее бывшим руководителем и заявив о «проверке сотрудников». Они предложили ждать звонка «спецслужб», а в ходе следующего звонка представились сотрудником правоохранительных органов и предложили перевести деньги, чтобы они «не попали к мошенникам». Затем, поверив, что так она помешает мошенникам получить квартиру, она избавилась от жилья и отправила полученные деньги аферистам. Общий ущерб составил около 5 миллионов рублей.

