В Германии 16-летнюю украинку толкнул под поезд араб — он арестован

В Германии трагически погибла 16-летняя украинская беженка Лиана Кассай. Девочку толкнул под поезд 31-летний мужчина арабского происхождения, сообщает издание Bild. Инцидент произошёл 11 августа на железнодорожной станции во Фридланде, Нижняя Саксония. Лиана возвращалась домой после занятий и ждала поезд, когда мужчина толкнул её под локомотив, движущийся со скоростью около 100 км/ч.
В момент трагедии девушка разговаривала по телефону с дедушкой, который сразу понял, что произошло что-то страшное и сообщил родителям Лианы. Однако к прибытию полиции и медиков подросток уже скончалась. Подозреваемого задержали на месте, но первоначально отпустили, приняв происшествие за несчастный случай. Позднее ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению, после чего он был арестован.
