Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор в США призвал страну выйти из НАТО

Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, чтобы избежать втягивания в возможный конфликт с участием исламистов в Европе. Об этом заявил сенатор США Майкл Ли в Х.

Сенатор США призвал выйти из НАТО.

Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, чтобы избежать втягивания в возможный конфликт с участием исламистов в Европе. Об этом заявил сенатор США Майкл Ли в Х.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — написал Майкл Ли в своем аккаунте в Х. Комментарий сенатора стал реакцией на ролик, где участники акции выкрикивали призывы «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!», а также требовали от христиан и евреев принять ислам или покинуть страну.

Вопрос о будущем НАТО и роли США в альянсе уже поднимался ранее на фоне обсуждений возможного выхода Турции и сокращения американского военного присутствия в Европе. В июне 2025 года на саммите в Гааге страны договорились увеличить оборонные расходы, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что именно действия ФРГ позволили предотвратить распад НАТО, подчеркнув изменившуюся ситуацию в сфере безопасности Европы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше