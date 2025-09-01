Сенатор в США призвал страну выйти из НАТО

Сенатор США призвал выйти из НАТО.
Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, чтобы избежать втягивания в возможный конфликт с участием исламистов в Европе. Об этом заявил сенатор США Майкл Ли в Х.
«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — написал Майкл Ли в своем аккаунте в Х. Комментарий сенатора стал реакцией на ролик, где участники акции выкрикивали призывы «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!», а также требовали от христиан и евреев принять ислам или покинуть страну.
Вопрос о будущем НАТО и роли США в альянсе уже поднимался ранее на фоне обсуждений возможного выхода Турции и сокращения американского военного присутствия в Европе. В июне 2025 года на саммите в Гааге страны договорились увеличить оборонные расходы, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что именно действия ФРГ позволили предотвратить распад НАТО, подчеркнув изменившуюся ситуацию в сфере безопасности Европы.