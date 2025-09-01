Сенатор в США призвал страну выйти из НАТО

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — написал Майкл Ли в своем аккаунте в Х. Комментарий сенатора стал реакцией на ролик, где участники акции выкрикивали призывы «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!», а также требовали от христиан и евреев принять ислам или покинуть страну.