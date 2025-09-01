Президент Бразилии соберет БРИКС ради обсуждения Трампа

«Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Трампа. Президент Бразилии хочет обсудить не только торговые пошлины. Он намерен сплотить глав крупнейших стран с развивающейся рыночной экономикой в поддержку принципа многосторонности», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.