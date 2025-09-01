Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии соберет БРИКС ради обсуждения Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 8 сентября организует встречу лидеров стран БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа. Инициатива направлена на координацию позиций участников объединения по вопросам международной торговли и экономического сотрудничества.

Президент Бразилии организует встречу лидеров стран-участниц БРИКС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 8 сентября организует встречу лидеров стран БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа. Инициатива направлена на координацию позиций участников объединения по вопросам международной торговли и экономического сотрудничества.

«Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Трампа. Президент Бразилии хочет обсудить не только торговые пошлины. Он намерен сплотить глав крупнейших стран с развивающейся рыночной экономикой в поддержку принципа многосторонности», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБразилия готовит внеочередной саммит БРИКС из-за угроз США.

По данным собеседников агентства, внутри БРИКС ранее звучали разные точки зрения относительно ответных мер на инициативы США. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди придерживался более жесткой позиции по введению ответных пошлин в отношении американской продукции. Ожидается, что по итогам встречи лидеры БРИКС смогут согласовать дальнейшие шаги по защите интересов своих экономик.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше