Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух женщин ранило при налёте БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области двух женщин ранило в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В Борисовском районе, в селе Беленькое, в результате атаки дрона ранена женщина. В Грайворонском округе, в городе Грайворон, пострадала 18-летняя девушка», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. У первой женщины диагностировали баротравму. У 18-летней девушки выявили минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Глава региона сообщил, что госпитализация им не потребовалась. Пострадавшие будут получать лечение амбулаторно.

Кроме того, в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области повреждены автомобили, многоквартирные и частные дома, а также сельскохозяйственные и коммерческие объекты.

Перед этим ВСУ нанесли удары по посёлку Борисовка и городу Шебекино, в результате чего пострадал один мирный житель. Мужчину с травмами бригада скорой помощи доставила в белгородскую горбольницу № 2.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше