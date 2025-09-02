Россия и Китай выбрали общую идею для противостояния США

— Дело в том, что Россия и Китай активно поддерживают друг друга в том, чтобы и память о победе советского народа над немецким фашизмом, и память об огромном вкладе Китая в разгром империалистической Японии не были вычеркнуты из мировой истории под давлением зарубежных сил, которые пытаются переписать историю. Причем переписать таким образом, чтобы возвысить роль Запада в победе в этой войне, прежде всего, США, и всячески принизить, а лучше всего — вычеркнуть память о вкладе Советского Союза и Китая. Думаю, что это один из главных движущих мотивов.