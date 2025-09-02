Краснодарский суд оставил под стражей подозреваемого в мошенничестве на 919 млн рублей

Краснодарский краевой суд продлил арест уроженца Азербайджана Шахлара Новрузова до 26 сентября. Его подозревают в покушении на мошенничество на сумму около 919 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Защитник обвиняемого ходатайствовал о смягчении меры пресечения, однако следствие представило доводы о риске скрыться и продолжить противоправную деятельность.
