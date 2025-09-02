Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарский суд оставил под стражей подозреваемого в мошенничестве на 919 млн рублей

Краснодарский краевой суд продлил арест уроженца Азербайджана Шахлара Новрузова до 26 сентября.

Краснодарский краевой суд продлил арест уроженца Азербайджана Шахлара Новрузова до 26 сентября. Его подозревают в покушении на мошенничество на сумму около 919 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Защитник обвиняемого ходатайствовал о смягчении меры пресечения, однако следствие представило доводы о риске скрыться и продолжить противоправную деятельность.

Ранее в Саратовской области глава Марксовского района Дмитрий Романов был помещён под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Также прокуратура Сахалинской области предъявила обвинения сотруднице банка в мошенничестве и краже более 13 миллионов рублей у клиентов.