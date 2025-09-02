В Москве вынесли приговор по делу о хищении более 400 млн рублей у «Транснефти»

В Москве вынесли приговор о хищении 400 млн.
Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о хищениях более 400 миллионов рублей в дочерней компании «Транснефти» — АО «Транснефть-Диаскан». Как сообщает адвокат Федор Куприянов, суд признал бывших менеджеров предприятия Романа Ивашкина и Сергея Лукьянова, а также экс-гендиректора подрядчика ООО «ЗИО-Поларис» Екатерину Петелину виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ивашкин осужден на 8,5 года колонии общего режима, Лукьянов — на восемь лет, Петелина получила шесть лет колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения младшим из ее детей 14-летнего возраста.
По данным следствия, в 2018—2019 годах осужденные совместно завышали стоимость оборудования и работ по диагностике трубопроводов, что привело к ущербу для компании свыше 400 миллионов рублей. «Вина подсудимых полностью доказана материалами дела и показаниями свидетелей», — заявил в ходе прений прокурор, передают «Ведомости».
Уголовное дело было возбуждено в 2022 году после внутреннего аудита и смены руководства «Транснефть-Диаскана». Проверка выявила значительные переплаты по контрактам с подрядчиком «ЗИО-Поларис», среди которых фигурировали работы с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа и поставка дорогостоящего оборудования для диагностики трубопроводов. Гражданские иски от «Транснефть-Диаскана» и «Транснефть-Приволги» на сумму ущерба — 404 миллиона рублей — суд выделил в отдельное производство.
Подсудимые своей вины не признали. Адвокаты заявили, что их доверители отвечали только за техническую часть, а ключевые решения о заключении и оплате контрактов принимались генеральным директором «Транснефть-Диаскана» Сергеем Эрмишем.