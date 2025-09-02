В Москве вынесли приговор по делу о хищении более 400 млн рублей у «Транснефти»

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о хищениях более 400 миллионов рублей в дочерней компании «Транснефти» — АО «Транснефть-Диаскан». Как сообщает адвокат Федор Куприянов, суд признал бывших менеджеров предприятия Романа Ивашкина и Сергея Лукьянова, а также экс-гендиректора подрядчика ООО «ЗИО-Поларис» Екатерину Петелину виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ивашкин осужден на 8,5 года колонии общего режима, Лукьянов — на восемь лет, Петелина получила шесть лет колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения младшим из ее детей 14-летнего возраста.