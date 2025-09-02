В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одесской области на Украине, информирует украинский телеканал «Общественное».
В материале уточняется, что взрывы прогремели в Измаильском районе.
«На Одесчине, в Измаильском районе, прозвучали взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал версию о том, что сухогруз NS Pride под Одессой могли подорвать подпольщики.