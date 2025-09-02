Путин продвигает новый мировой порядок: реакция иностранных СМИ на саммит ШОС

Путин и его соратники по ШОС сигнализируют о единстве против доминирования США.
В портовом городе Тяньцзинь в рамках ШОС прошла встреча лидеров стран, в числе которых были глава КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди — руководители трех ведущих мировых держав. На фоне усиливающегося давления со стороны Соединенных Штатов, Москва, Индия и Пекин сумели согласовать совместные меры по противодействию этим вызовам. Двухдневный саммит завершился в понедельник, вызвав широкий резонанс в западных СМИ. Как крупнейшие мировые издания оценили продвижение нового миропорядка — в материале URA.RU.
Bloomberg: ШОС — победа Пекина. Растущее влияние блока.
Члены Шанхайской организации сотрудничества договорились о создании банка развития ШОС, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, это даст мощный импульс развитию инфраструктуры и экономическому развитию стран блока.
И хотя высокопоставленный китайский дипломат не сообщил дополнительных подробностей, соглашение знаменует собой победу Пекина. Ведь Китай стремился создать такой банк еще с 2010 года, пишет Bloomberg.
Использование этого случая для разрешения споров подтверждает растущее влияние ШОС, отмечает издание. В саммите, крупнейшем с момента его создания в 2001 году, приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также президент Ирана Масуд Пезешкиан и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Индия пытается наладить отношения с ПекиномФото: Роман Наумов © URA.RU.
Индия закладывает глубокое партнерство.
На фоне ухудшения отношений с США Моди использовал свой визит на саммит Шанхайской организации сотрудничества, чтобы наладить отношения с Пекином, одновременно подтвердив глубокое партнерство Индии с Москвой, заявляет Bloomberg. Моди использовал свое вступительное слово на двусторонней встрече с Путиным, чтобы дать понять, что связи Нью-Дели с Москвой остаются прочными, несмотря на неустанное давление со стороны администрации Трампа.
Встреча Моди и Путина проходит в то время, когда их отношения находятся под пристальным вниманием всего мира. Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Индию за покупку нефти у России, обвинив Нью-Дели в финансировании конфликта на Украине. На прошлой неделе администрация Трампа ввела 50-процентные тарифы на индийские товары, направляющиеся в США — самые высокие в Азии — чтобы наказать их за эти закупки энергоносителей.
Путин и Моди продемонстрировали дух солидарностиФото: Роман Наумов © URA.RU.
Reuters: Тройка снова вместе. Путин внес импульс в развитие Китая.
Си Цзиньпин принимал лидеров незападных стран на саммите в китайском портовом городе Тяньцзинь в рамках Шанхайской организации сотрудничества, отмечает Reuters. Эта инициатива, поддержанная Китаем, получила новый импульс благодаря присутствию президента России Путина и премьер-министра Индии Моди. На фотографии, призванной передать дух солидарности, Путин и Моди изображены держащимися за руки, бодро направляющимися к Си Цзиньпину перед открытием саммита. Трое мужчин стояли плечом к плечу, смеясь, в окружении переводчиков.
Дракон бросает вызов глобальному превосходству АмерикиФото: Роман Наумов © URA.RU.
WSJ: Китай в лучах славы. ЕС попытается вбить клин между РФ и Китаем.
Пока действия Трампа вызывают обеспокоенность на мировой арене, Китай пользуется ростом своего авторитета, отметила газета WSJ. Для Пекина проведение этого тщательно подготовленного мероприятия было организовано в максимально благоприятный момент. Имиджевая составляющая играет ключевую роль. В то время как мировые лидеры прибывают в Китай, администрация Трампа вызывает разочарование среди союзников и партнеров Вашингтона — особенно в азиатском регионе — введением жестких торговых пошлин и одновременными попытками наладить отношения с Россией. Непоследовательность внешнеполитического курса США усилила опасения по поводу надежности американских гарантий безопасности за рубежом.
В то же время часть представителей администрации Трампа придерживается мнения, что сближение с Путиным, несмотря на ущерб интересам Украины и европейской безопасности, оправдано в рамках тактики «обратного Киссинджера». Суть этой стратегии заключается в стремлении посеять разногласия между Россией, которую рассматривают как потенциального партнера для диалога, и Китаем, воспринимаемым как основной вызов глобальному лидерству США.
DPA: Путин выступил за новый мировой порядок перед участниками ШОСФото: Антон Белицкий © URA.RU.
DPA: Путин продвигает новый мировой порядок.
Путин использовал саммит высокого уровня стран, не входящих в НАТО, в Китае, чтобы выступить за мировой порядок, который больше не связан с США и Европой. Обращаясь к лидерам ШОС в Тяньцзине президент России сказал, что европоцентричная и евроатлантическая модель изжила себя. По его словам ШОС, в который входят такие державы как Китай, Индия и Иран, должен сосредоточиться на внутренней безопасности, а также на безопасности на своих внешних границах.