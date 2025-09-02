Путин продвигает новый мировой порядок: реакция иностранных СМИ на саммит ШОС

Путин использовал саммит высокого уровня стран, не входящих в НАТО, в Китае, чтобы выступить за мировой порядок, который больше не связан с США и Европой. Обращаясь к лидерам ШОС в Тяньцзине президент России сказал, что европоцентричная и евроатлантическая модель изжила себя. По его словам ШОС, в который входят такие державы как Китай, Индия и Иран, должен сосредоточиться на внутренней безопасности, а также на безопасности на своих внешних границах.