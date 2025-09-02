Shot: Около восьми взрывов прогремело над Таганрогом и Ростовом-на-Дону

Около восьми взрывов прозвучало над Таганрогом и Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до восьми взрывов рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. Также были видны вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО по дронам ВСУ, — говорится в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.
В этот же день жители Краснодарского края сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе. Тревога была объявлена в поселке Афипский.
Накануне стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 21 украинский беспилотник над территорией РФ.