Shot: Около восьми взрывов прогремело над Таганрогом и Ростовом-на-Дону

— Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до восьми взрывов рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. Также были видны вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО по дронам ВСУ, — говорится в публикации.