На искалеченную в Дубае украинскую модель Ковальчук подали иск о клевете

Ранее Life.ru сообщал, что Марию Ковальчук нашли в Дубае 19 марта с переломами рук, ног и позвоночника. Она оказалась в состоянии полной неподвижности и не могла говорить. Полиция Дубая заявила, что девушка получила серьёзные травмы после падения с высоты на строительной площадке. Однако сама модель утверждает, что её избили до потери сознания.