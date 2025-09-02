Ричмонд
На искалеченную в Дубае украинскую модель Ковальчук подали иск о клевете

Против украинской модели Марии Ковальчук, которую избили на вечеринке в Дубае, и её матери Анны подали иск о клевете. Об этом сообщила одна из участниц вечеринки Милена Долганова.

Источник: Life.ru

Пять человек, включая Долганову, Александру Мерцалову, Артёма Папазова, Александра Лаптинского и Максима Крашенинникова, оспаривают обвинения Ковальчук в их причастности к её травмам.

По версии Долгановой, изначально компания хотела решить ситуацию мирно и не поднимать вопрос в суде, сообщает издание StarHit. Они предложили Марии и Анне Ковальчук опубликовать опровержение в течение семи дней. Долганова утверждает, что мать модели начала угрожать ей, что и подтолкнуло к решению обратиться в суд.

Долганова и участники вечеринки подали иск в три страны — ОАЭ, по месту происшествия, Норвегию, где Мария и Анна давали интервью, и Украину, где мать и дочь выступили на телевидении.

Ранее Life.ru сообщал, что Марию Ковальчук нашли в Дубае 19 марта с переломами рук, ног и позвоночника. Она оказалась в состоянии полной неподвижности и не могла говорить. Полиция Дубая заявила, что девушка получила серьёзные травмы после падения с высоты на строительной площадке. Однако сама модель утверждает, что её избили до потери сознания.