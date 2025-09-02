В Ростове-на-Дону слышны хлопки

Подобные инциденты уже происходили в регионе: в ночь на 5 августа жители Ростовской области также сообщали о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны. Тогда громкие хлопки были слышны в разных частях города, а очевидцы отмечали пролетающие дроны и срабатывание сигнализаций автомобилей. Местные жители отмечают, что такие случаи стали происходить регулярно.