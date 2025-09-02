В Ростове-на-Дону слышны хлопки

Над Ростовом слышны хлопки.
В ночь жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких хлопков в западной части города. По данным горожан, опубликованным в социальных сетях, одновременно с этим на улицах были замечены автомобили экстренных служб с включенными проблесковыми маячками.
«Слышали громкие хлопки, сейчас во дворе стоят пожарные и скорая с мигалками», — сообщали очевидцы в местных пабликах. Пользователи отмечают, что подобное происходит не впервые за последнее время.
Подобные инциденты уже происходили в регионе: в ночь на 5 августа жители Ростовской области также сообщали о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны. Тогда громкие хлопки были слышны в разных частях города, а очевидцы отмечали пролетающие дроны и срабатывание сигнализаций автомобилей. Местные жители отмечают, что такие случаи стали происходить регулярно.