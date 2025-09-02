Компания «Ангара» рискует прекратить полеты

Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары».
Ространснадзор выявил массовые нарушения в деятельности авиакомпании «Ангара» после проверки, проведенной в связи с катастрофой самолета Ан-24. Результаты проверки могут привести к прекращению полетов компании.
«Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24, произошедшей 24 июля в районе аэродрома Тынды, провел проверки авиакомпании “Ангара” и нашел массовые нарушения, что может привести к прекращению ее полетов», — следует из письма руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) Дмитрия Ядрова. Его содержание передает издание «Известия».
Ранее после катастрофы Ан-24 под Тындой, в которой погибли все находившиеся на борту 49 человек, Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары» из-за нарушений при подготовке персонала. Проверка выявила несоответствие требованиям федеральных авиационных правил, а расследование указывало на возможную ошибку пилотов при интерпретации приборов.