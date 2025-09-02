Компания «Ангара» рискует прекратить полеты

«Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24, произошедшей 24 июля в районе аэродрома Тынды, провел проверки авиакомпании “Ангара” и нашел массовые нарушения, что может привести к прекращению ее полетов», — следует из письма руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) Дмитрия Ядрова. Его содержание передает издание «Известия».