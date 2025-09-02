Ричмонд
В Ростове из-за БПЛА загорелись верхние этажи двух жилых домов

В результате ночной атаки в микрорайоне Левенцовский города Ростова-на-Дону повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улицах Ткачева и Еременко. О происшествии сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Два дома загорелись из-за атаки ВСУ.

В результате ночной атаки в микрорайоне Левенцовский города Ростова-на-Дону повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улицах Ткачева и Еременко. О происшествии сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. Пострадавших среди людей нет, информация уточняется», — написал Слюсарь в telegram-канале.

Ранее в Ростове-на-Дону уже фиксировались случаи атак беспилотников, в результате которых происходили взрывы и возгорания в многоквартирных домах. О подобных инцидентах также сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

