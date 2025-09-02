Shot: Около 15 взрывов прогремели в Ростове-на-Дону

Взрывы в Ростове-на-Дону продолжаются около часа: всего местные жители слышали около 13−15 громких звуков в западной части города. Слышны звуки сирен пожарных и скорых, сообщил во вторник, 2 сентября, Telegram-канал Shot.
— В одном из районов Ростова-на-Дону видно возгорание на крыше жилого многоэтажного дома после массированной атаки украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что наблюдаются перебои с электричеством. В некоторых районах «моргает свет», — сказано в публикации.
Точной информации о разрушении и пострадавших на момент публикации материала не поступало.
Около восьми взрывов прозвучало над Таганрогом и Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам, сообщил ранее Telegram-канал Shot.
Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.