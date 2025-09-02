Стихия накроет регионы: смерчи, ливни и морозы в регионах РФ

«2 и 3 сентября на юге России прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 22 м/с. На Черноморском побережье от Анапы до Сочи существует риск образования смерчей над морем. Осадки могут привести к подъему уровня воды в реках и подтоплениям», — сказал он.