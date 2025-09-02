Слюсарь: Атака БПЛА в Ростове привела к пожару на верхних этажах двух домов

В Ростове-на-Дону из-за атаки Вооружённых сил Украины вспыхнули пожары на верхних этажах двух многоэтажек. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Уточняется, что на место ЧП выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.
Накануне российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 1 сентября, уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.
Также Минобороны 31 августа сообщило, что средства ПВО уничтожили 32 беспилотника над Крымом и Черным морем.