Премьер-министр Ирландии выразил готовность отправить военных на Украину

Ирландия выразила готовность помочь Украине.
Ирландия готова принять участие в миротворческой миссии на территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я заверил президента Зеленского в том, что Ирландия готова поддержать работу “коалиции желающих”, в том числе посредством нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с надлежащим мандатом в соответствии с Уставом ООН», — отметил премьер-министр. Его слова приводит канцелярия правительства.
Ранее ряд европейских стран, в частности Италия, заявляли о готовности рассматривать участие в обеспечении безопасности на Украине только после достижения перемирия и без направления военных на территорию страны. Итальянские власти подчеркивали, что возможное разминирование и мониторинг могут быть реализованы лишь после прекращения боевых действий, а прямое военное вмешательство исключается.