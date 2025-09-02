Премьер-министр Ирландии выразил готовность отправить военных на Украину

Ранее ряд европейских стран, в частности Италия, заявляли о готовности рассматривать участие в обеспечении безопасности на Украине только после достижения перемирия и без направления военных на территорию страны. Итальянские власти подчеркивали, что возможное разминирование и мониторинг могут быть реализованы лишь после прекращения боевых действий, а прямое военное вмешательство исключается.