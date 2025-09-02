Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Ирландии выразил готовность отправить военных на Украину

Ирландия готова принять участие в миротворческой миссии на территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ирландия выразила готовность помочь Украине.

Ирландия готова принять участие в миротворческой миссии на территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я заверил президента Зеленского в том, что Ирландия готова поддержать работу “коалиции желающих”, в том числе посредством нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с надлежащим мандатом в соответствии с Уставом ООН», — отметил премьер-министр. Его слова приводит канцелярия правительства.

Ранее ряд европейских стран, в частности Италия, заявляли о готовности рассматривать участие в обеспечении безопасности на Украине только после достижения перемирия и без направления военных на территорию страны. Итальянские власти подчеркивали, что возможное разминирование и мониторинг могут быть реализованы лишь после прекращения боевых действий, а прямое военное вмешательство исключается.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше