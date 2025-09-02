Ричмонд
Слюсарь: в результате атаки ВСУ загорелись верхние этажи многоэтажных домов

По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов, проинформировал Юрий Слюсарь.

По его словам, по предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.

«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Информация уточняется», — написал врио губернатора Ростовской области в Telegram.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.