Слюсарь: в результате атаки ВСУ загорелись верхние этажи многоэтажных домов

«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Информация уточняется», — написал врио губернатора Ростовской области в Telegram.