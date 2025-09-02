Слюсарь: При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов

В результате атаки на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
— Работают силы противовоздушной обороны. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко, — написал он в Telegram-канале.
На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Взрывы в Ростове-на-Дону продолжаются около часа: всего местные жители слышали около 13−15 громких звуков в западной части города. Слышны звуки сирен пожарных и скорых, передал ранее Telegram-канал Shot. В одном из районов города видно возгорание на крыше жилого многоэтажного дома после массированной атаки украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что наблюдаются перебои с электричеством. В некоторых районах «моргает свет».
Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.