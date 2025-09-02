При атаке БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись две многоэтажки

«В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачёва и Ерёменко», — написал он в Telegram-канале.
На место происшествия уже выехали оперативно-спасательные службы региона. По предварительной информации, люди не пострадали. Местные власти уточняют детали последствий.
Как сообщал Life.ru, атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ отражали над Таганрогом и пригородами Ростова-на-Дону. Жители слышали около десятка взрывов и наблюдали в небе яркие вспышки.