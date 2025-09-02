Ричмонд
Названы самые безопасные регионы России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год, там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год, в топ-5 — НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

По этим данным, наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2024 году в Чукотском автономном округе — всего 865. Самым близким по количеству преступлений регионом стал Ненецкий автономный округ, там зафиксировано 877 правонарушений.

Регионами России, в которых зафиксировано наименьшее количество преступлений, также стали Ингушетия, в которой зарегистрировано 1938 преступлений, Магаданская область — 2499 преступлений и Чеченская республика — 2583 правонарушений.

При этом, согласно проанализированным данным, в Центральном федеральном округе зафиксировано наибольшее количество преступлений — более 418 тысяч.

Всего же в Российской Федерации за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.