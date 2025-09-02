Названы самые безопасные регионы России

По этим данным, наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2024 году в Чукотском автономном округе — всего 865. Самым близким по количеству преступлений регионом стал Ненецкий автономный округ, там зафиксировано 877 правонарушений.
Регионами России, в которых зафиксировано наименьшее количество преступлений, также стали Ингушетия, в которой зарегистрировано 1938 преступлений, Магаданская область — 2499 преступлений и Чеченская республика — 2583 правонарушений.
При этом, согласно проанализированным данным, в Центральном федеральном округе зафиксировано наибольшее количество преступлений — более 418 тысяч.
Всего же в Российской Федерации за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.