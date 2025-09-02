Названы самые безопасные регионы России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год, там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год, в топ-5 — НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.